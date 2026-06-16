Ставропольский «Монокристал» подал на банкротство из-за долга в 14 млрд рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

АО «Монокристал» в Ставрополе банкротится из-за долга в 14 млрд рублей. Дело будет рассматривать Арбитражный суд Ставропольского края. Первые два заседания прошли 5 и 15 июня. Следующее намечено на 14 июля 2026 года.

«Арбитражный суд рассмотрит заявление акционерного общества "Монокристалл" о признании его банкротом. Основанием для обращения акционерного общества в суд с заявлением о собственном банкротстве послужило наличие неисполненных обязательств перед кредиторами», – говорится в сообщении пресс-службы Арбитражного суда.

Заявление о признании должника банкротом приняли в суде. Чем закончится судебное разбирательство, покажет время.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru