С 21 июня в Ставрополе завершает работу маршрут №13м

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе с 21 июня перестанет работать маршрут №13м «ж/к Белый город – 12 км». Это произошло из-за принятого в 2025 году документа планирования регулярных перевозок. Власти считают, что он создаст условия для добросовестных перевозчиков.

«Городской автобусный маршрут №13, путь следования которого полностью совпадает с маршрутом №13м, продолжит свою работу без изменений. Перевозки на этом маршруте осуществляются по регулируемому тарифу на автобусах среднего класса», – заявили в городской администрации.

Стоимость проезда на маршруте останется прежней – 40 рублей. А так как маршрут №13 остается, заменять №13м ничем не будут. Для удобства пассажиров в мэрии обещают увеличить количество автобусов.

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