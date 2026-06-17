Штормовое предупреждение объявлено на Ставрополье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье снова объявили штормовое предупреждение. Действовать режим будет с 17 по 19 июня. Синоптики прогнозируют в эти дни ливень, град, грозы и сильный ветер до 25 м/с. Непогода обрушится на край с 13:00 17 июня 2026 года.

«Существует вероятность возникновения ЧС, связанных с подтоплением низинных частей местности, нарушениями в работе дренажных систем, повреждением кровли зданий, слабо закрепленных конструкций и деревьев», – сообщает РСЧС.

Жителям и гостям Ставрополья рекомендуют быть осторожными на улице. Водителям стоит снизить скорость и внимательно поворачивать на перекрестках. В случае ЧС можно обратиться по номеру экстренных служб 112.

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