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НовостиПроисшествия17 июня 2026 13:06

Главный бухгалтер ГУП на Ставрополье отделалась условным сроком за кражу 1,8 млн

Суд признал женщину виновной в присвоении и растрате
Виктория КУЗНЕЦОВА
Главный бухгалтер ГУП в Невинномысске отделалась условным сроком за кражу 1,8 млн

Главный бухгалтер ГУП в Невинномысске отделалась условным сроком за кражу 1,8 млн

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывшая главный бухгалтер государственного предприятия на Ставрополье отделалась условным сроком за крупную кражу. Работая в ГУП, она присвоила себе вверенные ей деньги организации. Похитить удалось 1,8 млн рублей. А потом она попалась правоохранительным органам.

«В суде установлено, что 48-летняя жительница Невинномысска, являясь главным бухгалтером филиала государственного унитарного предприятия, в период с мая по июль 2025 года похитила путем присвоения вверенные ей денежные средства организации, незаконно выплачивая себе заработную плату», – пояснили схему в прокуратуре Ставропольского края.

На бухгалтера возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение и растрата). Невинномысский городской суд признал женщину виновной и приговорил к трем годам условного лишения свободы.