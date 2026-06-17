В Ингушетии перезахоронили останки трех советских воинов

Останки бойцов были обнаружены весной 2026 года. Фото: МВД Ингушетии.

Сегодня в Городе воинской славы Малгобеке у бывшего кирпичного завода прошла церемония перезахоронения останков трех красноармейцев, павших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили в пресс-службе МВД республики, в 1942 году именно на этом рубеже шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками.

«Дальше участка кирпичного завода враг не смог продвинуться», – рассказали в ведомстве.

Останки бойцов были обнаружены весной 2026 года поисковым отрядом «Патриот» в ходе Всероссийской Вахты Памяти «Малгобекский рубеж» на Терском хребте. Более 80 лет они оставались лежать на поле боя, пока поисковики не нашли их останки и не предали земле с воинскими почестями.

В церемонии приняли участие председатель Совета ветеранов МО МВД России «Малгобекский» Саварбек Даурбеков, член Совета ветеранов Мусса Галаев, председатель городского Совета депутатов Усман Евлоев, руководитель поискового отряда «Патриот» Магомед Муружев, депутаты горсовета, юнармейцы, жители города и родственники участников Великой Отечественной войны.

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