В Кисловодске на деньги со школьных ярмарок бойцам СВО купили пикап и дрон

В современных условиях дрон - незаменимый помощник. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодске участнику специальной военной операции передали партию помощи. Боец приехал на курорт вместе со своим командиром, чтобы лично забрать автомобиль и оборудование для подразделения.

Машину выбирали вместе – боец и его командир тщательно проверили техническое состояние, убедились, что пикап подходит по всем требованиям, и сразу загрузили салон гуманитаркой и маскировочными сетями. Кроме того, бойцам передали дрон-детектор «Булат-4» – он помогает вовремя замечать вражеские беспилотники и сохранять технику и жизни ребят. В планах – установить на пикап тяжёлый пулемёт, чтобы он стал полноценной боевой единицей.

«Машина уже прибыла в расположение подразделения и работает на линии боевого соприкосновения. Кисловодск своих не бросает», – прокомментировал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Деньги на пикап собрали сотрудники управления образования – средства пошли с благотворительных ярмарок и патриотических мероприятий в школах.

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