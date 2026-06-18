Жителям Кисловодска вернули 6,8 млн рублей за проблемы с отоплением

Жителям Кисловодска вернули деньги за переплату коммуналки по отоплению Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодске более 6000 местных жителей получили 6,8 млн рублей за проблемы с отоплением. С декабря 2025 по апрель 2026 года из-за постоянных смен котельного оборудования люди часто сидели в холодных квартирах. Только вот счета за теплоснабжение приходили большие, будто отключений не было.

«Однако ресурсоснабжающая организация не произвела перерасчет платы за отопление и горячее водоснабжение жителям города Кисловодска, получившим коммунальную услугу ненадлежащего качества», – говорится в сообщении прокуратуры Ставропольского края.

Надзорников такой расклад не устроил. Они устроили проверку, а после подали иск на ресурсоснабжающую организацию. Прокуратура потребовала пересчета коммуналок. По итогам суд встал на сторону жителей Кисловодска и обязал компанию выплатить 6,8 млн рублей.

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