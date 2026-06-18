На Ставрополье силовики накрыли точки незаконной продажи вейпов на три миллиона

Фото: стоп-кадр видео МВД

В Буденновске сотрудники МВД и УФСБ накрыли точку сбыта немаркированного никотина. 31-летняя жительница города продавала вейпы и жидкости для них в двух точках. Только вот акцизы на товаре не было, а значит, безопасность составов никто гарантировать не может.

«Товар в размере 1300 единиц был немедленно изъят. Общая стоимость продукции составила почти три миллиона рублей», – сообщили сотрудники ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Точки незаконной продажи вейпов в Буденновске Видео: МВД России по Ставропольскому краю

В отношении предпринимательницы возбудили уголовное дело по пункту «б» части 6 статья 171.1 УК РФ (сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ). Помимо крупного штрафа, фигурантке грозит до шести лет колонии.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы», – уточнили в УФСБ России по Ставропольскому краю.

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