«ЮгСтройИнвест» поделился опытом выстраивания продаж на форуме «Движение»

«Движение» – крупнейший девелоперский форум. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В Сочи продолжается форум недвижимости «Движение», ежегодно объединяющий тысячи девелоперов, банки, производителей стройматериалов, представителей бизнеса и риелторов.

Одной из важных тем, поднятых на мероприятий, стало выстраивание эффективной системы контроля и доверительных отношений с клиентами. Своим опытом в данном вопросе поделился заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин. Он отметил, что компания придерживается мужского подхода – взял на себя ответственность и довел дело до конца:

«Каждый дом расписывается поквартирно, утром ставятся планы, вечером подводятся итоги. При покрытии 101% объект включают в "красную зону" ежедневного контроля, 110% – в "желтую", 120% – в "зеленую"».

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, комментируя политику компании, привел показательный пример:

«Генеральный директор "ЮгСтройИнвеста" Юрий Иванов приехал с семьей и заявил: "Я не уйду из кабинета, пока вопросы не будут решены". Сила бизнеса – в профессионализме и ответственности. Юрий Иванович понимает, что не может подвести семьи, которые приобрели квартиры. В этом и заключается доверие людей к компании, все просто».

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