Юный музыкант из Кисловодска выступил на сцене Москвы

Ученик Кисловодской музыкальной школы выступил на сцене Москвы. Фото: администрация Кисловодска

23 мая 2026 года ученик Кисловодской музыкальной школы Константин Чакалов принял участие в V концерте классической музыки «От поколения к поколению», который проходит в Москве. Для юных музыкантов это считается крайне значимым событием, где они могут выступить со своими кумирами на одной сцене.

«Для Кисловодска участие нашего ученика в таком концерте — это очень значимое событие и серьезный результат. Константин завершил обучение на одни пятерки, показывает высокий уровень мастерства, а рядом с ним большую работу ведет педагог Ирина Вячеславовна Андреева», – пишет мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Концерт был посвящен 135-летию Сергея Прокофьева и объединил музыкантов греческого происхождения из Москвы, регионов России и Греции. Организатором мероприятия стало Московское общество греков, а художественным руководителем проекта выступил Николай Саввиди.