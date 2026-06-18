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НовостиПроисшествия18 июня 2026 14:47

Сыграла роль личность: суд не стал отправлять в СИЗО похитителя ребенка в Кузбассе

Суд избрал меру пресечения похитителю 10-летнего мальчика в Кузбассе
Анна ЕГОРОВА
Сначала похищенного увезли в гараж. Фото: kalyanby/Shutterstock/Fotodom

Сначала похищенного увезли в гараж. Фото: kalyanby/Shutterstock/Fotodom

Зенковский районный суд Прокопьевска (Кузбасс) избрал меру пресечения в отношении 18-летнего местного жителя. По версии следствия, в начале июня он вместе с 14-летним знакомым напал на 10-летнего мальчика, бросил его в багажник машины и отвез в гараж. Там школьнику связали руки и ноги, после чего вынесли на улицу. Ребенку удалось освободиться и сбежать.

Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу, ссылаясь на тяжесть преступления.

«Суд, учитывая данные о личности обвиняемого и материалы дела, избрал в отношении него меру пресечения в виде запрета определенных действий на период предварительного расследования», – цитирует портал VSE42.RU Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

По статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы») похитителю грозит до 5 лет лишения свободы.