Мельницу Гулиева в Ставрополе официально признали памятником архитектуры

Мельница Гулиева в Ставрополе. Фото: Управление СК по сохранению ОКН

В Ставрополе официально утвердили новый статус для мельницы Баранова – Гулиева. Теперь комплекс зданий на улице Апанасенковской, 12 – памятник архитектуры регионального значения. Соответствующий приказ подписали в краевом управлении по сохранению объектов культурного наследия.

В реестр внесли сразу два объекта: основное здание мельницы 1908 года постройки и производственный корпус 1914 года. Автором проекта главного корпуса выступил архитектор Г.П. Кусков. Общая площадь территории памятника – чуть больше двух тысяч квадратных метров.

«Включить выявленный объект культурного наследия “Мельница Баранова – Гулиева” в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля) “Комплекс зданий мельницы А.Б. Гулиева”», — говорится в приказе управления.

Для памятника утвердили границы территории, предмет охраны и требования к деятельности. Теперь здесь запрещено новое строительство и любые работы, кроме тех, что направлены на сохранение исторического облика зданий. Прежние приказы о мельнице – от 2022 и 2023 годов – признали утратившими силу.

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