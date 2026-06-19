Инструменты противодействия рискам национальной безопасности на Кавказе обсудят эксперты в Москве

В дискуссии примет участие старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кавказовед Наима Нефляшева. Фото: личный архив

24 июня в Москве пройдёт круглый стол, посвящённый урокам кризисов 1990-х и укреплению российской идентичности в Кабардино-Балкарии.

В условиях нарастающей турбулентности в Закавказье Северный Кавказ вновь оказывается в фокусе государственной политики. Как сохранить стабильность, противостоять внешнему влиянию и при этом сохранять и укреплять общероссийский центростремительный вектор в многонациональном и многоконфессиональном регионе? Эти вопросы станут главными на круглом столе «Кабардино-Балкария: от преодоления кризиса 90-х к укреплению российской идентичности на Кавказе», который состоится 24 июня в Институте востоковедения РАН.

Организаторы – Институт востоковедения РАН, Институт региональных проблем и АНО «Альтаир» – при поддержке Администрации Президента РФ в Год единства народов России. Мероприятие пройдёт в рамках просветительского проекта «Открытие Кавказа».

В центре внимания – опыт преодоления двух острых кризисов постсоветской Кабардино-Балкарии (1991 и 2005 годов), переход региона от депрессивных 1990-х к экономическому росту, а также механизмы укрепления российской идентичности. Республика рассматривается как модель для всего Северного Кавказа.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кавказовед Наима Нефляшева, которая примет участие в дискуссии, отметила:

«И весь Северный Кавказ, и Кабардино-Балкария в частности – и общество, и государство – прошли огромный путь в борьбе с экстремистским подпольем и радикальными джамаатами. Сегодня можно сказать, что этот серьёзный вызов в значительной степени преодолён. Однако полностью снимать угрозу радикализации молодёжи нельзя. Ещё большую опасность представляет искусственный интеллект. Его возможности по конструированию вербовочного контента, технологии дипфейков, позволяющих выдавать себя за родственников и знакомых, создают серьёзные вызовы, с которыми специалистам предстоит научиться справляться».