Штормовое предупреждение продлили на Ставрополье до 21 июня Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Штормовое предупреждение снова объявили на Ставрополье. Предупреждение распространяется на 19, 20 и 21 июня. В эти дни местами по краю ожидаются дожди, ливни с грозой и градом, а также порывы ветра до 25 м/с.

«Существует вероятность возникновения ЧС, связанных с подтоплением низинных частей местности, нарушениями в работе дренажных систем, повреждением кровли зданий, слабо закрепленных конструкций и деревьев», – предупреждает РСЧС.

МЧС Ставрополья рекомендует жителям и гостям быть осторожными на улице. Водителям стоит снизить скорость и внимательно поворачивать на перекрестках. В случае ЧС можно обратиться по номеру экстренных служб 112.