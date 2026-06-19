На Ставрополье более 200 беременным студенткам выплатили 100 тысяч рублей

202 беременные студентки на Ставрополье получили по 100 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье продолжает действовать краевая мера поддержки беременных студенток. С начала 2026 года единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей уже получили 202 девушки.

Право на выплату имеют беременные студентки, обучающиеся по очной форме (с 2025 года) и по очно-заочной форме (обучающиеся с 4 мая 2026 года) в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.

«Поддержка молодых мам, которые совмещают учебу и ожидание ребенка – одна из приоритетных задач в рамках краевой демографической политики. Продолжаем эту работу в рамках поручений, направленных на поддержку рождаемости и семей с детьми», – отметила министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова.

По вопросам оформления выплаты можно обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Работа ведется в рамках регионального проекта «Многодетная семья» нацпроекта «Семья».

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru