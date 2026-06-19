На Комсомольском пруду в Ставрополе едва не утонул 14-летний подросток

Фото: администрация Ставрополя

На Комсомольском пруду в Ставрополе спасателям удалось спасти мальчика из воды. Как сообщают в городской администрации, у подростка началась судорога в ноге, после чего он начал тонуть. Это вовремя заметили матросы-спасатели, после чего оперативно вытащили парня из водоема.

Сейчас здоровью подростка ничего не угрожает, но школьник остается под наблюдением врачей, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Просим отдыхающих на воде быть особенно бдительными, внимательно следить за своим состоянием и не рисковать жизнью и здоровьем. Особенно важно присматривать за малышами, организм которых плохо адаптируется к перепадам температур», – призывают в мэрии Ставрополя.