Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июня 2026 10:37

На Комсомольском пруду в Ставрополе едва не утонул 14-летний подросток

Спасатели оперативно среагировали и спасли парня из воды
Виктория КУЗНЕЦОВА
Фото: администрация Ставрополя

Фото: администрация Ставрополя

На Комсомольском пруду в Ставрополе спасателям удалось спасти мальчика из воды. Как сообщают в городской администрации, у подростка началась судорога в ноге, после чего он начал тонуть. Это вовремя заметили матросы-спасатели, после чего оперативно вытащили парня из водоема.

Сейчас здоровью подростка ничего не угрожает, но школьник остается под наблюдением врачей, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Просим отдыхающих на воде быть особенно бдительными, внимательно следить за своим состоянием и не рисковать жизнью и здоровьем. Особенно важно присматривать за малышами, организм которых плохо адаптируется к перепадам температур», – призывают в мэрии Ставрополя.