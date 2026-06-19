Уровень рыночной ипотеки в июне достиг льготной

Ипотека без господдержки с 18% в начале года резко выросла. Фото: предоставлено ВТБ

Продажи рыночной и льготной ипотеки в первой половине июня сравнялись и достигли уровня по 7 млрд рублей – это отмечают эксперты ВТБ. По оценке банка, во втором полугодии 2026 года баланс сегментов окончательно восстановится и в целом по рынку. Причиной стали снижение ключевой ставки ЦБ и реализация отложенного спроса.

Ипотека без господдержки с 18% в начале года резко выросла после корректировки условий «семейной» программы и до конца первого полугодия находится на уровне 40%. А, начиная с июля, эксперты ВТБ прогнозируют ежемесячное стабильное превышение до 50%.

«Это не сезонный всплеск, а системная тенденция, которая формируется под влиянием двух факторов: последовательного снижения ключевой ставки и реализации отложенного спроса. Мы ожидаем, что во втором полугодии баланс сегментов окончательно закрепится», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По прогнозу ВТБ, объем выдач ипотеки в России за в первом полугодии достигнет 2,1 трлн рублей. Это на 40% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.