Около 632 тысяч ставропольцев прошли диспансеризацию в 2026 году Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 632 тысяч человек на Ставрополье прошли диспансеризацию за первые пять месяцев 2026 года. В сравнении с прошлым годом показатель растет. За весь 2025 году это обследование прошло 1,2 млн человек.

«Это простой и доступный способ проверить состояние организма, выявить возможные риски и предотвратить развитие серьезных заболеваний», – рассказывает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Диспансеризация направлена на своевременное обнаружение серьезных заболеваний (например онкология или заболевания сердечно-сосудистой системы). Из 632 тысяч человек, прошедших диспансеризацию в этом году, 63 тысячи врачи направили на более углубленные исследования.