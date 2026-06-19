Гендиректора предприятия в Северной Осетии судят за невыплату зарплаты на 10 млн

Гендиректор фирмы в Северной Осетии больше года не платил 34 работникам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Северной Осетии под суд пойдет генеральный директор коммерческой организации из Правобережного района. Руководителя обвиняют в невыплате зарплаты 34 работникам, общая сумма которой более 10 млн рублей.

«В период с июля 2023 года по июль 2024 года обвиняемый, являясь генеральным директором организации, имея реальную финансовую возможность выплачивать заработную плату, умышленно не выплачивал денежные средства, предназначенные для оплаты труда 34 работникам», – сообщает следственный отдел СУ СК России по РСО-Алания.

На гендиректора возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Чтобы возместить ущерб сотрудникам, суд наложил арест на имущество организации на сумму свыше 11 млн рублей. Помимо этого, фигуранту грозит до пяти лет колонии.

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