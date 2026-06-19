В городском парке Кемерово почти год живёт семейство лосей

Лосиха и два годовалых лосёнка живут на заболоченной, заросшей лесом территории. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В микрорайоне Шалготарьян Кемерова обосновалось семейство лосей - лосиха и два годовалых лосёнка. Они живут здесь уже почти год на заболоченной, заросшей лесом территории рядом с жилыми домами.

Как сообщает редакция VSE42.Ru со ссылкой на министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса, лоси не представляют явной опасности и стараются держаться подальше от людей. За ними наблюдает госинспектор. Главная проблема - не спугнуть животных, иначе они могут выбежать в город, где есть риск попасть под колёса машин.

Власти ищут способ безопасно вывезти сохатых в лес. Использовать препараты для обездвиживания сложно: на это нужно спецразрешение, а одновременно усыпить трёх крупных животных и перевезти их технически трудно.

Пока животные остаются на месте. Жителей просят не приближаться к лосям и не тревожить их.

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