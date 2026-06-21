В Дербенте 21 июня утонул 14-летний подросток

В Дербенте утонул 14-летний подросток. Фото: МЧС по Дагестану

Днем 21 июня 2026 года в Дербенте утонул 14-летний. Парень плавал в Каспийском море в районе одного из ресторанов. На место выехали три спасателя МЧС по Дагестану:

«Спустя около 20 минут тело 14-летнего подростка было обнаружено и извлечено из воды совместно с очевидцами», – сообщили в ведомстве.

Спасти молодого человека не удалось. В настоящее время специалисты работают на месте трагедии и выясняют точные обстоятельства случившегося.

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