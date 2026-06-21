Беспилотную опасность объявили на Ставрополье второй раз за сутки Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае второй раз за сутки 21 июня объявили беспилотную опасность. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Местных жителей просят быть бдительными.

«Граждане! Укройтесь в комнате с несущими стенами или в помещении без окон. Будьте бдительны! Возможны ограничения в работе мобильного интернета и перебои в приеме сигнала цифрового эфирного телевидения», – предупредили в РСЧС Ставрополья.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации жители могут обратиться за помощью по единому телефону экстренных служб 112.

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