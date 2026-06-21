Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 июня 2026 15:08

Беспилотную опасность объявили на Ставрополье второй раз за сутки

При угрозе атаки БПЛА возможно замедление скорости мобильного интернета
Матрена ВАСИЛЕВСКАЯ
Беспилотную опасность объявили на Ставрополье второй раз за сутки

Беспилотную опасность объявили на Ставрополье второй раз за сутки

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае второй раз за сутки 21 июня объявили беспилотную опасность. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Местных жителей просят быть бдительными.

«Граждане! Укройтесь в комнате с несущими стенами или в помещении без окон. Будьте бдительны! Возможны ограничения в работе мобильного интернета и перебои в приеме сигнала цифрового эфирного телевидения», – предупредили в РСЧС Ставрополья.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации жители могут обратиться за помощью по единому телефону экстренных служб 112.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru