Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2026 7:33

Более 180 семей получили остаток материнского капитала на Ставрополье

Для получения выплаты нужно подать заявление на портале «Госуслуг»
Виктория КУЗНЕЦОВА
Более 180 семей получили остаток материнского капитала

Более 180 семей получили остаток материнского капитала

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года более 180 семьям Отделение СФР по Ставропольскому краю перечислило остаток материнского капитала. Максимальный размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. Чтобы получить ее, необходимо оставить заявление на «Госуслугах».

«Средства материнского капитала, помимо единовременной выплаты остатка, можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату, адаптацию ребенка с инвалидностью, накопительную пенсию родителя», – комментирует управляющий Отделением СФР по Ставропольскому краю Елена Долгова.

Проверить точную сумму неиспользованных средств также можно проверить на портале «Госуслуг». Полученные деньги можно потратить по своему усмотрению. В СФР добавили, что выплату дают вне зависимости от возраста детей и материального положения семьи.