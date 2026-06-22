Более 180 семей получили остаток материнского капитала на Ставрополье

Более 180 семей получили остаток материнского капитала Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года более 180 семьям Отделение СФР по Ставропольскому краю перечислило остаток материнского капитала. Максимальный размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. Чтобы получить ее, необходимо оставить заявление на «Госуслугах».

«Средства материнского капитала, помимо единовременной выплаты остатка, можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату, адаптацию ребенка с инвалидностью, накопительную пенсию родителя», – комментирует управляющий Отделением СФР по Ставропольскому краю Елена Долгова.

Проверить точную сумму неиспользованных средств также можно проверить на портале «Госуслуг». Полученные деньги можно потратить по своему усмотрению. В СФР добавили, что выплату дают вне зависимости от возраста детей и материального положения семьи.