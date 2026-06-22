Пьяная бесправница врезалась в патрульных во время погони с ДПС во Владикавказе

Фото: МВД Северной Осетии

Во Владикавказе пьяная бесправница устроила гонки с сотрудниками ДПС и протаранила патрульный автомобиль. Инспекторы заметили машину, которая опасно ехала и создавал угрозу для других участников движения.

На требования полиции остановиться автомобилситка не отреагировала и попыталась сбежать. Нарушительница на высокой скорости носилась по городу, проезжала на красный свет, совершала опасные манёвры. Погоня закончилась столкновением с патрульным автомобилем. К счастью, в аварии никто серьезно не пострадал.

Пьяная бесправница устроила погоню с ДПС Видео: МВД Северной Осетии

Женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Против неё возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ за повторное пьяное вождение. А также автоинспекторы составили несколько административных протоколов: за отказ от медосвидетельствования, управление в пьяном виде без прав, неоднократный проезд на запрещающий сигнал, неповиновение требованиям полиции, нарушение правил применения ремней безопасности и езду без страховки.

«Управление транспортным средством в состоянии опьянения – это не только грубое нарушение закона, но и серьезная угроза жизни и здоровью людей», – напомнили в Госавтоинспекции МВД по РСО-Алания.

Автомобиль нарушительницы эвакуировали на спецстоянку. Теперь ей грозят крупные штрафы, административный арест и до двух лет колонии по уголовной статье.

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