В Дагестане прошел кубок по мини-футболу

Победители, призеры и обладатели индивидуальных наград получили ценные подарки и памятные кубки. Фото: предоставлено ВТБ

В Махачкале на стадионе «Динамо» завершился Кубок по мини-футболу среди команд силовых ведомств. Организатором выступил ВТБ. Победителем турнира стала команда Пограничного управления по РД, серебряные призеры – представители УФССП по РД, а бронзу завоевали игроки Управления Росгвардии по РД.

Соревнования, организованные ВТБ при поддержке общества «Динамо», в Дагестане проходили впервые. Турнир собрал 11 сильнейших футбольных команд силовых структур Дагестана. Спортивное событие посетили почетные гости – ветераны ФК «Динамо» Москва Виктор Лосев и Андрей Сметанин.

Подобные соревнования в Дагестане проходили впервые. Фото: предоставлено ВТБ

«Подобные соревнования – это не просто спорт, но и хорошая возможность укрепить связи между сотрудниками силовых ведомств. Уверен, наш турнир станет традиционным и объединит участников ради общих целей – популяризации здорового образа жизни и патриотического воспитания», – рассказал Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО – вице-президент банка.

Лучшим защитником турнира был признан Ислам Ибрагимов (Следственный комитет), в номинации «лучший вратарь» отмечен Эльдар Ильясов (Следственный комитет), а лучшим нападающим стал Гусейн Асламов (УФСИН по РД).

Победители, призеры и обладатели индивидуальных наград получили ценные подарки и памятные кубки. А сам турнир получил статус одного из самых ярких и значимых корпоративных спортивных событий в республике.