Обвал скальных пород повредил дорогу регионального значения в Дагестане

Дорога на участке Временный поселок – Ахульго закрыта. Фото: стоп-кадры видео ГКУ «Дагестанавтодор»

Сегодня, ориентировочно в 18:30 мск в Унцукульском районе Дагестана на участке 43 км автомобильной дороги регионального значения «Буйнакск – Гимры – Чирката» произошел обвал скальных пород верхового откоса. Об этом сообщает ГКУ «Дагестанавтодор».

В связи с этим, по данным ведомства, дорога на участке «Временный поселок – Ахульго« закрыта.

«Движение автотранспорта осуществляется по автомобильной дороге «Араканская площадка – Унцукуль – Сагринский мост» (через с. Ашильта)», – говорится в сообщении.

На место для расчистки перебрасывается одна единица техники – фронтальный погрузчик. Прорабатывается вопрос переброски дополнительно тяжелого экскаватора. После расчистки и проведения всех необходимых работ об открытии дороги будет сообщено дополнительно.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru