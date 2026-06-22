Минздрав Ингушетии опроверг фейк о смерти искавшего тело мальчика волонтера

Спасатели прочесывают реку, обследуя труднодоступные участки. Фото: стоп-кадр видео СМЧ России по РИ

Министерство здравоохранения Республики Ингушетия опубликовало опровержение разлетевшегося по местным пабликам фэйка о якобы смерти волонтера, принимавшего участие в поисках 8-летнего мальчика, утонувшего 15 июня в реке Сунжа.

«В медицинские организации, подведомственные Минздраву Ингушетии, граждане с подобными данными не поступали. Случаи смерти пациентов сразу после госпитализации в указанный период не зафиксированы», – говорится в сообщении ведомства.

В минздраве призвали не хайповать на такой болезненной теме и доверять только официальным источникам.

Напомним, сегодня завершились поиски пропавшего 15 июня 8-летнего мальчика, который прыгнул в реку, чтобы спасти тонувшего друга. Однако его самого унесло бурным течением. Мальчика искали 8 дней более 20 тысяч человек со всего Северного Кавказа. Сегодня его тело нашли в 10 километрах от места, с которого его унесла река. Маленького героя похоронили на кладбище в станице Троицкая.

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