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НовостиПроисшествия23 июня 2026 9:19

На два месяца отправили в СИЗО женщин, планировавших теракты в Пятигорске

Они под следствием по трем статьям
Виктория КУЗНЕЦОВА
В Пятигорске суд отправил в СИЗО двух женщин, обвиняемых в покушении на совершение теракта

В Пятигорске суд отправил в СИЗО двух женщин, обвиняемых в покушении на совершение теракта

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Пятигорске суд отправил в СИЗО двух женщин, обвиняемых в покушении на совершение теракта. Известно, что по заданию украинских кураторов две невольные террористки-смертницы 19 и 47 лет, ранее не знакомые друг с другом, планировали устроить несколько взрывов в городе-курорте.

Обеих женщин задержали. При обыске у них обнаружили рюкзаки с самодельными взрывными устройствами. По данным следствия, их целью стал КПП одного из силовых ведомств. Против россиянок возбудили уголовно дело по статьям «Покушение на совершение террористического акт», «Незаконная перевозка боеприпасов», «Незаконное изготовление взрывчатых устройств».

«Оценив представленные доказательства и исследовав материалы дела, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных ходатайств и избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», – пишут в пресс-службе судов Ставропольского края.