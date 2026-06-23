В Дагестане пятилетний ребенок выпал с четвертого этажа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В дагестанском Дербенте пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома. Мальчик выжил, его с травмами экстренно доставили в больницу. Состояние пострадавшего следователи не уточняют.

Когда в СК узнали о происшествии, там начали проверку. Сотрудники разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. По итогу на родителей могут возбудить уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Виновным по ней грозит до года колонии.

«Следственное управление напоминает родителям о необходимости соблюдения мер безопасности и недопустимости оставления малолетних детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Использование специальных блокирующих устройств и ограничителей открывания окон поможет предотвратить подобные трагические случаи», – комментируют в СУ СК России по Республике Дагестан.