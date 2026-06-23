Беспилотную опасность объявили на Ставрополье днем 23 июня

Беспилотную опасность объявили на Ставрополье Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье днем 23 июня в 14:36 объявили беспилотную опасность. До этого угроза действовала всю ночь с 22 на 23 июня. По данным Минобороны, над территорией края с 20:00 по 7:00 сбили БПЛА самолетного типа.

«Граждане! Укройтесь в комнате с несущими стенами или в помещении без окон. Будьте бдительны! Возможны ограничения в работе мобильного интернета и перебои в приеме сигнала цифрового эфирного телевидения», – говорится в сообщении РСЧС.

В случае происшествий жителям и гостям Ставропольского края рекомендуют обращаться по номеру экстренных служб – 112. Также губернатор Владимир Владимиров рекомендует следить за передаваемыми сообщениями.

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