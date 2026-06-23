Фронтовик из Советского округа Ставрополья отметил вековой юбилей

После войны ветеран вернулся в родное село, более 40 лет трудился в колхозе «Победа». Фото: администрация Советского округа

Житель села Отказного Советского округа Павел Спиридонович Калинин отметил сегодня вековой юбилей. Ветерана Великой Отечественной войны поздравили власти округа.

Павел Спиридонович начал трудовой путь подростком в годы войны: рыл окопы и работал в колхозе. В январе 1944 года он был призван в армию и направлен на Дальний Восток, где служил пулемётчиком, участвуя в боевых действиях у озера Хасан и разгроме милитаристской Японии. За проявленные мужество и храбрость награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией» и «За освобождение Кореи».

После демобилизации более 40 лет посвятил работе в колхозе родного района. Его заслуги отмечены званием ударника коммунистического труда (1966 г.) и почётным званием «Почётный гражданин Советского муниципального округа» (2025 г.).

Как сообщили в пресс-службе администрации округа, ветеран остается примером для новых поколений.

"Его жизнь – это история мужества, стойкости и беззаветного служения Родине. Пройдя через тяжелейшие испытания, он сохранил удивительную силу духа, скромность и любовь к жизни».

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