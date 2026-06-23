Альпинистку из Кабардино-Балкарии Алину Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Свой альпинистский путь наша землячка начала еще в 2017 году. Фото: социальные сети Алины Пековой

Российскую альпинистку родом из Кабардино-Балкарии Алину Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, покорившую все 14 восьмитысячников мира. Для этого она побывала на семи континентах: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Антарктиде и Австралии.

Об своей новой высоте спортсменка сообщила в своем аккаунте в соцсетях.

Девушка побывала на самых высоких точках всех семи континентов Видео: социальные сети Алины Пековой

«Теперь я официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса», – написала она.

Свой альпинистский путь наша землячка начала еще в 2017 году. На данный момент ей 33 года. Ранее она – единственная в стране – получила почетный неофициальный титул «Корона Земли». Во всем мире это смогли сделать только 39 мужчин и три женщины. Она единственная россиянка среди них. Ее имя внесено в Книгу рекордов России.

Цифры 14/8000 – самое престижное достижение в среде высотного альпинизма. Горами с высотой более восьми тысяч метров над уровнем моря являются 14 вершин. Это Джомолунгма (8 848 м), Чогори (8 614 м), Канченджанга (8 586 м), Лхоцзе (8 516 м), Макалу (8 485 м), Чо-Ойю (8 201 м), Дхаулагири (8 167 м), Манаслу (8 163 м), Нанга-Парбат (8 126 м), Аннапурна (8 091 м), Гашербрум I (8 080 м), Броуд-Пик (8 051 м), Гашербрум II (8 035 м) и Шишапангма (8 027 м).

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