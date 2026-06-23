В Дагестане отца подозревают в сексуальном насилии над маленькой дочкой

Сейчас оперативники проверяют информацию: назначен ряд судебных экспертиз, организована работа психологов. Фото: СУ СКР РФ по Дагестану.

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении малолетнего ребенка. Как рассказали в пресс-службе СКР республики, дело ведет следственный отдел по Кировскому району г. Махачкалы по статье п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

«По предварительным данным, в следственные органы поступило заявление законного представителя малолетней о том, что противоправные действия в отношении ребенка могли быть совершены ее отцом», – говорится в сообщении.

Сейчас оперативники проверяют информацию: назначен ряд судебных экспертиз, организована работа психологов, допрашиваются лица, располагающие сведениями, имеющими значение для расследования.

Кроме того, в рамках расследования будет дана правовая оценка обстоятельствам, связанным с условиями проживания и воспитания ребенка, так как выяснилось, что перед этим суд принял заочное решение об определении места жительства малышки с ее отцом.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru