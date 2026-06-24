12-летний ребенок на питбайке попал в ДТП в Ессентуках

В Ессентуках на ул. октябрьской произошла авария с участием 12-летнего мальчика. Фото: соцсети Госавтоинспекция Ставрополья

В Ессентуках 12-летний мальчик, управлявший питбайком, попал в серьёзное ДТП. Авария произошла 23 июня около 14:50 на улице Октябрьской. Ребёнок с тяжёлыми травмами доставлен в реанимацию.

По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулём «Тойоты» выезжала на дорогу с прилегающей территории и не предоставила преимущество питбайку, которым управлял мальчик.

«В момент ДТП ребёнок был в мотошлеме, что спасло его от гибели. Водитель автомобиля была трезва, за последние два года к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась», - рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья.

Полиция проведёт проверку и даст правовую оценку действиям родителей, которые допустили поездку 12-летнего ребёнка на спортинвентаре по дорогам общего пользования. Информация направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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