Штормовое предупреждение объявили на Ставрополье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье объявили штормовое предупреждение. Местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром 20-25 м/с. Синоптики обещают, что непогода накроет регион в послеобеденное время и продлится до конца суток 24 июня, а также в течение 25, 26, 27 июня 2026 г.

«Существует вероятность возникновения ЧС, связанных с подтоплением низинных частей местности, нарушениями в работе дренажных систем, повреждением кровли зданий, слабо закрепленных конструкций и деревьев», – предупреждает РСЧС.

МЧС Ставрополья рекомендует жителям и гостям региона быть осторожными на улице. Водителям стоит снизить скорость и внимательно поворачивать на перекрестках. В случае ЧС можно обратиться по номеру экстренных служб 112.

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