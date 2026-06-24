Суд обязал досрочно назначить пенсию матери, чьи дети родились в Европе

Женщине незаконно отказались назначить пенсию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Кургана, воспитывающая троих детей, получила отказ в досрочной пенсии из за того, что двое ее детей родились в Европе. Социальный фонд уверял, что учитываются только рожденные и выросшие в России. Женщина обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Курганской области. Ее интересы были представлены в суде, который признал отказ Соцфонда в досрочном назначении пенсии незаконным.

«Решение Курганского городского суда совпадает с позицией Конституционного суда. Он недавно разъяснил: если мать и дети – граждане РФ, то факт рождения за рубежом не является препятствием для досрочной пенсии. Главное – воспитание детей до 8 лет, а не география постановки штампа в свидетельстве о рождении», – отметили в аппарате уполномоченного по правам человека в Курганской области.

Как сообщает медиахолдинг «Область 45», суд также напомнил четкий перечень законных причин для отказа: возраст менее 57 лет, стаж меньше 15 лет, нехватка пенсионных баллов или лишение родительских прав. Ни один из этих пунктов к заявительнице не относился.