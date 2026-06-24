Двое не умеющих плавать подростков утонули в озере в Брянской области

Двое подростков, не умеющих плавать, утонули в озере Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Брянской области двое подростков, которые не умели плавать, утонули в озере Унечи. По данным следователей, вечером 23 июня четыре парня пошли купаться в водоем. Они зашли в воду, но ребята, не умеющие плавать, на берег выйти не смогли. Об этом сообщили коллеги из издания «Брянские новости».

Следователи занялись трагедией и уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Кто стал фигурантом, неизвестно. Тем не менее виновным по ней грозит до четырех лет колонии.

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей и очевидцев происшествия. Также они назначили необходимые судебные экспертизы и разбираются, как так вышло, что подросток не смогли выйти на берег.

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