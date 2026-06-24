В Дагестане стартовал заключительный модуль программы «Доблесть гор». Фото: правительство Дагестана

Заключительный модуль программы «Доблесть гор» стартовал в Дагестане. Участники проекта смогут изучить современные технологии управления. В рамках занятий четвертого модуля выступили врио главы республики Фёдор Щукин, врио руководителя администрации главы и правительства Махач Омаров, а также председатель правительства Магомед Рамазанов.

«Доблесть гор» – это дагестанский аналог федерального проекта «Время героев». Программа заработала в республике в сентябре прошлого года. Сегодня 35 военнослужащих проходят переподготовку по специальности «государственное и муниципальное управление».

Многие из участников проекта уже получили работу. Их трудоустроили в администрации главы и правительства Дагестана, аппарат парламента, минимущество, минприроды, минпромторг, минтруда, администрации городов и районов.

Во время открытия второго модуля «Доблести гор» Фёдор Щукин ответил на вопросы ветеранов и поблагодарил их за службу в зоне проведения спецоперации:

«Все качества, которые вы как бойцы и командиры проявляли на поле боя – патриотизм, умение принимать решения в экстремальных ситуациях, чувство товарищества и командный дух, – востребованы не только в военном коллективе, но и на государственной гражданской службе. Я проведу с каждым индивидуальное собеседование в формате один на один, чтобы определить перспективы дальнейшего профессионального развития. И уделю этому столько времени, сколько потребуется».

Перед бойцами также выступил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов:

«Я неоднократно встречался с участниками специальной военной операции и членами их семей, знаю основные проблемные вопросы. Поддержка наших земляков и их семей была и остаётся одним из приоритетов работы Правительства».

В завершении Магомед Рамазанов пригласил участников проекта к открытому диалогу.

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