Максимума достиг разрыв между ценой покупки и аренды квартир в Сочи Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи разрыва между ценой покупки и аренды квартир достиг максимума. В настоящее время средняя стоимость жилья площадью 45 квадратных метров приблизилась к 29 млн рублей. Средняя цена «квадрата» – 645 тысяч рублей. Причем на вторичном рынке – 576 тысяч рублей. А вот средняя ставка аренды составила 65 тысяч рублей за объект. Об этом сообщили коллеги из издания BFM Кубань.

Стоимость арендного жилья, несмотря на рост покупки, сопоставимой динамики не показывает. Весной 2024 года средняя ставка долгосрочной аренды была на уровне 75-79 тысяч рублей. Сейчас стало даже дешевле после рекордных показателей прошлого лета, превышающих 100 тысяч рублей.

Эксперт по недвижимости Кирилл Флутков заявил, что рост средней цены по во многом обусловлен изменением структуры предложения. Ситуация на рынке Сочи показывает, что новостройки дорожают из-за проектов более высокого класса, а вторичка, напротив, дешевеет. Это, конечно, сказывается на среднюю стоимость квадратного метра. Специалист уверен, что в разрезе какого-нибудь комплекса динамика будет намного скромнее.

«Что же касается того, что среднестатистический сочинец выпал из сделок по недвижимости. Касаемо новостроек и цен на новостройки, возможно, да, и, наверное, это давно уже произошло. И что же делать этому среднестатистическому жителю Сочи? Посмотреть в сторону вторички, потому что вторичка у нас сейчас показывает небывалый спад», – резюмирует эксперт.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru