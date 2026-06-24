Сироты из Кузбасса пожаловались на голод в детском доме

В Кузбассе сироты пожаловались на голод в детдоме. Фото: Алексей ФОКИН.

Сироты кузбасского детского дома жалуются на отсутствие нормального питания. Как заявляют воспитанники, в учреждении невыносимые условия проживания. Они заявляют, что директор ведет себя агрессивно, ругается матом и угрожает подопечным.

«Относится к детям ужасно, использует нецензурную брань. Может себе позволить забрать личную вещь ребёнка. И даже может иногда применить силу, рукоприкладство», – цитируют пользователя сети коллеги из издания vse42.ru.

А самых «провинившимся», заявляют воспитанники, могут начать морить голодом. В областном министерстве образования ответили на обращение и пообещали ознакомиться с ситуацией, а также провести проверки в детском доме. После этого чиновники примут соответствующие решения и объяснят ситуацию.

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