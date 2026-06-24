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НовостиОбщество24 июня 2026 16:52

В Курортном парке Ессентуков привели в порядок санузлы у источника №17

В планах привести территорию вокруг источника к единому стилю
Татьяна ГУЩИНА
Обслуживающий Курортный парк Ессентуков подрядчик привёл в порядок туалеты у источника минеральной воды №17. Фото: администрации Ессентуков.

Обслуживающий Курортный парк Ессентуков подрядчик привёл в порядок туалеты у источника минеральной воды №17. Фото: администрации Ессентуков.

В Курортном парке Ессентуков подрядная организация провела работы по благоустройству санитарных зон у источника №17. В частности, в туалетах были установлены новые задвижки на дверях, а для устранения неприятного запаха применили специальные средства.

Как сообщил в своих соцсетях глава города-курорта Владимир Крутников, данные меры являются временным решением. В дальнейшем планируется установка современных замков с индикаторами занятости, которые позволят посетителям видеть, свободна ли кабинка.

Кроме того, по словам мэра, в рамках благоустройства территорию вокруг источника приведут к единому стилю: будет обновлена плитка для создания гармоничного визуального облика.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Ставрополья получил десять суток ареста за незаконную торговлю. Он накопил 63 штрафа, которые не собирался оплачивать.

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