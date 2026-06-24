Более 134 кг наркотиков пытались ввести в Дагестан на грузовом фургоне.

Попытка провоза крупной партии наркотиков растительного происхождения была пресечена при сотрудничестве работников МВД Дагестана и регионального УФСБ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Силовики в Дагестане обнаружили в следовавшем по федеральной трассе автомобиле свыше 134 кг растительного наркотика. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Фигурантам по такой статье может грозить лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Как уточняется, попытка провоза крупной партии наркотических веществ была пресечена при сотрудничестве работников МВД Дагестана и регионального управления ФСБ.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий на 333-м км федеральной автодороги «Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала» был остановлен грузовой фургон, – рассказали в МВД. – При досмотре транспортного средства в передней части кузова было обнаружено и изъято наркотическое средство».

В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия для установления причастных к преступлению лиц.

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