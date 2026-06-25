Ливни с градом и сильным ветром ожидаются в Чечне и Дагестане

спасатели призвали жителей и гостей обеих республик к внимательности и осторожности. Фото: ВОРОНОЙ Руслан

В ближайшие дни на территории Дагестана ожидается резкое ухудшение погодных условий. По информации Главного управления МЧС России по республике, с 24 по 27 июня прогнозируется комплекс неблагоприятных метеоявлений, включая дожди, ливни с грозой и градом, а также усиление ветра до 20–25 метров в секунду.

Аналогичное штормовое предупреждение из-за обильных осадков и сильного ветра объявлено и в Чеченской Республике. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на чеченский гидрометеоцентр, ухудшение погоды ожидается в период с 25 по 27 июня. Местами пройдут сильные дожди и ливни с грозой, градом и порывистым ветром до 20–25 м/с.

Кроме того, синоптики предупреждают о возможном повышении уровня воды в реках до критических отметок и сходе селей малого объёма в горной местности. В связи с этим спасательные службы призывают жителей и гостей обеих республик соблюдать максимальную осторожность и внимательность.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru