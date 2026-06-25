В Ессентуках продолжаются поиски пропавшего на реке Подкумок подростка

К поискам пропавшего подростка привлечены водолазы. Фото: Андрей МИРЕЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ессентуках вторые сутки спасатели ищут подростка 2009 года рождения, который предположительно утонул в реке Подкумок. Об этом сообщил глава города Владимир Крутников.

Поисковые работы на реке начались 24 июня. Спасатели в гидрокостюмах обследовали реку и берега.

«Специалисты МЧС Ставрополья обследуют берег реки Подкумок в городе Ессентуки. Там предположительно утонул ребёнок 2009 года рождения», - написал глава города в своих соцсетях.

25 июня с 8 утра в акватории реки продолжают работать сотрудники МЧС. К поискам привлечены водолазы.

Обстоятельства случившегося уточняются.

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