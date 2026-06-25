В Ессентуках продолжаются поиски пропавшего на реке Подкумок подростка

Фото: Андрей МИРЕЙКО. Перейти в Фотобанк КП
В Ессентуках вторые сутки спасатели ищут подростка 2009 года рождения, который предположительно утонул в реке Подкумок. Об этом сообщил глава города Владимир Крутников.
Поисковые работы на реке начались 24 июня. Спасатели в гидрокостюмах обследовали реку и берега.
«Специалисты МЧС Ставрополья обследуют берег реки Подкумок в городе Ессентуки. Там предположительно утонул ребёнок 2009 года рождения», - написал глава города в своих соцсетях.
25 июня с 8 утра в акватории реки продолжают работать сотрудники МЧС. К поискам привлечены водолазы.
Обстоятельства случившегося уточняются.
Уважаемые читатели!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru