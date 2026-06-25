На Ставрополье стартовала жатва

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ставропольском крае началась уборочная кампания 2026 года. В восьми округах приступили к уборке ячменя. В настоящее время в поля вышли аграрии в Левокумском, Петровском, Кировском, Будённовском, Курском, Советском, Красногвардейском и Георгиевском округах
В этом году сельхозпроизводителям предстоит убрать 2,2 млн гектаров зерновых культур (без учёта кукурузы).
«Важно, что для сева на 100% использовались семена отечественной селекции - это важная составляющая продовольственной безопасности страны». – рассказали в минсельхозе края.
На данный момент уже убрано более 10 тысяч гектаров, намолочено свыше 45 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составляет 45,6 центнера с гектара.
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