На Ставрополье стартовала жатва

Аграрии Ставропольского края приступили к уборке ячменя. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае началась уборочная кампания 2026 года. В восьми округах приступили к уборке ячменя. В настоящее время в поля вышли аграрии в Левокумском, Петровском, Кировском, Будённовском, Курском, Советском, Красногвардейском и Георгиевском округах

В этом году сельхозпроизводителям предстоит убрать 2,2 млн гектаров зерновых культур (без учёта кукурузы).

«Важно, что для сева на 100% использовались семена отечественной селекции - это важная составляющая продовольственной безопасности страны». – рассказали в минсельхозе края.

На данный момент уже убрано более 10 тысяч гектаров, намолочено свыше 45 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составляет 45,6 центнера с гектара.

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