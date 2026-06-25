Объем рефинансирования кредитов наличными в мае вырос почти в полтора раза

Рост спроса на рефинансирование становится устойчивым рыночным трендом. Фото: предоставлено ВТБ

Как сообщают в пресс-службе ВТБ, по итогам мая объем выдачи кредитов наличными на цели рефинансирования вырос на 45% – до 2,7 млрд рублей. В среднем с начала года ежемесячно продажи в этом сегменте растут на 68%. Всего за пять месяцев в банке оформили потребительских кредитов на 215 млрд рублей – почти вдвое больше, чем год назад.

«Рост спроса на рефинансирование становится устойчивым рыночным трендом, что подтверждается динамикой продаж в этом сегменте. В течение года поэтапно пересматривались параметры потребительского кредитования, включая рефинансирование, вслед за смягчением денежно-кредитной политики. Снижение полной стоимости кредита на 6,3 п.п. с начала года стало следствием наших корректировок и повлияло на ценовую доступность продукта» – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Программа рефинансирования дает возможность объединить несколько кредитов, оформленных в других банках, включая потребительские займы, автокредиты и задолженность по кредитным картам. Главное условие – отсутствие просроченной задолженности по всем объединяемым обязательствам. Кредиты наличными являются основным драйвером рынка розничного кредитования. По прогнозам экспертов ВТБ, продажи кредитов наличными увеличатся в этом году на 76%, превысив 6 трлн рублей.