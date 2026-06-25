Режим повышенной готовности введен на Ставрополье из-за непогоды. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На всей территории Ставропольского края с 24 июня действует режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Владимиров.

Причина - угроза опасных метеорологических явлений. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в регионе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозами, градом и шквалистым ветром с порывами до 20–25 метров в секунду.

Также властям поручено организовать информирование людей о складывающейся обстановке и приложить все силы для того, чтобы предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций в городах и селах Ставрополья. В свою очередь, режим повышенной готовности позволит более оперативно устранять возможные последствия ЧС.

Жителей просят быть внимательными, следить за прогнозами погоды и сообщениями экстренных служб. В случае угрозы - звонить по номеру 112.

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