Один человек погиб, еще один пострадал при стрельбе в селе Тарки в Дагестане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В дагестанском селе Тарки 24 июня произошла стрельба. Сообщается, что на территории бывшей школы несколько местных жителей выясняли отношения, и в какой-то момент один из мужчин достал травматическое оружие и выстрелили в своего 21-летнего оппонента.

«Спустя непродолжительное время конфликт продолжился. В ходе произошедшей перестрелки один из участников получил огнестрельные ранения, от которых скончался на месте происшествия, еще один мужчина с огнестрельными ранениями был доставлен в медицинское учреждение, где ему своевременно оказана помощь», – сообщили в СУ СКР по Дагестану.

Одного из подозреваемых задержали. Второй находится в больнице на лечении.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия – назначены судебно-медицинские, баллистическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

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