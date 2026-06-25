Гибель 19-летнего рабочего вскрыла нарушения на стройплощадке в Кисловодске

Гострудинспекция выявила нарушения трудового законодательства. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодске завершилась проверка на стройке, где 2 июня погиб 19-летний каменщик. Рейд Гострудинспекции в Ставропольском крае показал: условия труда там были просто опасными.

12 рабочих трудились без договоров. Строительные леса собирали на чём попало, в частности, вместо положенных подмостей использовали случайные подставки. Каски не надевали даже те, кто работал на высоте. Ограждения на лесах ставили и снимали без страховочных систем.

Проходы и проезды на объекте были завалены, опасные зоны не обозначали, защитных ограждений не было. А некоторые сотрудники не проходили обучение по охране труда и медосмотры.

«Работодателям выданы предписания об отстранении работников до устранения нарушений. Часть нарушений исправили уже во время проверки, остальные - под контролем. Сейчас решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности», - говорит заместитель руководителя Гострудинспекции Александр Клименко.

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