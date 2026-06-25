Более полумиллиарда рублей потратили на памятник Невскому в Кемерово

Фото: VSE.42Ru

В Кемерово на создание скульптору Александру Невскому и новую мемориальную плиту власти выделили 535 млн рублей. При этом еще 392,3 млн рублей заплатят за благоустройство остальной части набережной вблизи памятника. Как сообщили коллегам из VSE42.Ru в городской администрации, большую часть средств взяли из благотворительных пожертвований.

Работу на остальной площадке частично финансируют из бюджета региона, а часть идет из благотворительных средств. Подрядчик уже занимается строительно-монтажными работами. Процесс кипит. И все же власти не называют имя мецената, пожертвовавшего круглую сумму на благоустройство.

Стоит сказать, что автор скульптурной композиции Александра Невского – заслуженный художник России, скульптор ДАши Намдаков. Памятник уже поставили на постамент, а сейчас к концу подошли завершающие работы. До конца года подрядчик закончит благоустраивать территорию и откроет пешеходный мост через Искитимку к парку Победы.

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